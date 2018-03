Des centaines de cétacés s'échouent en Australie «

Plus de 150 globicéphales à nageoires courtes se sont échoués en Australie sur la côte Ouest du pays. Echoués dans la nuit, plus de 120 cétacés étaient mort à l?arrivée des secours. Les autorités ont ensuite tenté de sauver une douzaine de dauphins-pilotes encore vivant.

Les sauveteurs australiens se sont battus contre le temps pour sauver des douzaines de globicéphales à nageoires courtes, vendredi 23 mars, après que plus de 150 mammifères migrateurs se sont échoués sur la côte ouest du pays.

Plus de la moitié des baleines échouées étaient mortes, a déclaré Jeremy Chick, contrôleur des incidents au département de conservation d'Australie occidentale, tandis que les autorités et les volontaires tentaient d'en sauver environ 50 encore vivants sur la plage et 25 autres dans les eaux peu profondes.

Les baleines se sont échouées à Hamelin Bay, à 315 km au sud de Perth, la capitale de l'État. Alors que les baleines s'échouent régulièrement sur la bande côtière qui migre entre les aires d'alimentation de l'Antarctique dans le sud et les eaux plus chaudes du nord où elles élèvent leurs petits, le grand nombre cette fois-ci est inhabituel.