Des centaines de jihadistes ont fui Raqqa «

Des centaines de jihadistes de l'Etat islamique ont pu quitter Raqqa en compagnie de milliers de membres de leur famille sans être pris pour cible, révèle la BBC. C'est grâce à un accord "secret", conclu entre les combattants de Daesh, les forces kurdes et la coalition internationale menée par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qu?une exfiltration des terroristes de l?EI a été possible. Les détails avec Marie Aubazac.