Des dauphins tués par d'autres dauphins «

Vingt et un dauphins meurent après avoir été attaqués par d'autres dauphins au Mexique. Un groupe de 54 dauphins qui ont été attaqués par d'autres mammifères piqués échoués dans la baie de La Paz, au Mexique nord-ouest, et 21 exemplaires ont été tués, a rapporté les autorités environnementales mexicaines. « Échouer d'un groupe de 54 dauphins dans la baie de La Paz (...) la gestion pour sauver la vie de 33 personnes et 21 est mort sur les lieux » ont été atteints, a déclaré dans un communiqué le procureur général de protection de l'environnement (Profepa ).