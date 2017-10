Deuil national au Portugal après les incendies meurtriers «

Le Portugal observe à partir de mardi un deuil national de trois jours après la mort d'au moins 36 personnes dans des incendies de forêt qui ont aussi fait trois morts en Espagne. Dans la nuit de lundi à mardi, quelque 3.600 pompiers tentaient de venir à bout d'une cinquantaine de foyers encore actifs.

Au moins 39 personnes ont été tuées par ces feux de forêt qui ont ravagé le Portugal et la région espagnole voisine de Galice, atteints par la sécheresse et balayés par des vents violents au passage de l'ouragan Ophelia.

Ces incendies ont fait 36 morts dans le centre et le nord du Portugal, où sept personnes restaient portées disparues, et trois autres personnes ont péri en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, selon les autorités des deux pays.

"Il y a encore des équipes sur le terrain" pour tenter d'établir un bilan final, a indiqué la porte-parole de la protection civile portugaise, Patricia Gaspar, précisant qu'un bébé d'un mois figurait parmi les morts.

Les centaines d'incendies qui se sont déclarés dimanche et lundi ont également fait 63 blessés, dont 16 grièvement atteints, pour la plupart des civils mais aussi des pompiers.

Le Portugal avait connu à la mi-juin le feu de forêt le plus meurtrier de son histoire, qui avait fait 64 morts et plus de 250 blessés près de Pedrogao Grande, dans le centre.