Deux morts après des coups de feu à l'université de Central Michigan «

Des témoins ont fait état vendredi de coups de feu tirés sur le campus de l'université de Central Michigan dans le nord des Etats-Unis, a tweeté l'établissement, appelant toutes les personnes présentes sur place à "se mettre à l'abri".

"Le suspect n'a pas été arrêté" à ce stade, a averti l'université, précisant que les tirs avaient eu lieu dans le bâtiment "Campbell Hall" de cette faculté située dans la ville de Mount Pleasant.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 mars 2018