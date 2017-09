Donald Trump critique la bureaucratie de l'ONU «

Pour Donald Trump, la bureaucratie entrave les Nations Unies, mais il soutient les réformes engagées par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. "Ces dernières années l'ONU n'a pas réussi à atteindre tout son potentiel à cause d'un mauvais management. Alors que le budget de l'ONU a augmenté de 140 % et que le nombre d'employés a doublé depuis 2000, nous ne récoltons pas les fruits de ces investissements. C'est pourquoi nous demandons au secrétaire général et aux nations unies de se préoccuper plus de la population et moins de la bureaucratie" a déclaré le président américain lors d'un bref discours au premier jour de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.