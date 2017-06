Donald Trump a estimé, ce vendredi, que le témoignage de l'ex-directeur du FBI James Comey, la veille devant le Sénat, constituait une "confirmation totale et complète" de sa version des faits. "Malgré tant de faux témoignages et mensonges, confirmation totale et complète... et WOW, Comey est une balance!", a tweeté le président américain.