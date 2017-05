Donald Trump limoge le directeur du FBI «

Donald Trump a-t-il utilisé sa célèbre phrase "You are fired" (vous êtes viré) mardi en s'adressant à James Comey? Toujours est-il que le président américain a limogé le directeur du FBI. Une décision qui a provoqué la stupeur Outre-Atlantique.

Le président Donal Trump a limogé ce mercredi, " avec effet immédiat ", James Comey, directeur du FBI. Raison évoquée : sa gestion de l’affaire des emails d’Hillary Clinton.

Mardi soir, le président Donald Trump a démis de ses fonctions James Comey, directeur du FBI. James Comey a été nommé lors de la présidence de B. Obama. Il a, par la suite, enquêté et divulgué l’affaire des mails lors de la campagne présidentielle qui inculpait Hillary Clinton. C’est à cause de cette intervention qu’il a perdu son poste, pour avoir " maltraité Clinton dans l’affaire des mails ". Selon plusieurs grands médias américains D. Trump veut par cet acte étouffer une affaire le concernant, portant sur les liaisons entre son parti et le gouvernement russe. Cette affaire lui aurait permis de remporter l’élection présidentielle. Certains commentateurs considèrent que c’est un " grotesque abus de pouvoir ".

Cette information a été démentie par le porte-parole du Kremlin : " une décision souveraine du président américain et qui n’a absolument rien à voir et ne doit rien avoir à voir avec la Russie ". Le parti Démocrate et celui des Républicains ont réagi de manière virulente. Bernie Sanders a déclaré : " cela montre à quel point cette administration a peur de l’enquête sur la Russie ". Richard Burr, Républicain, président de la Commission sur le renseignement du Sénat, s’est senti " troublé par le moment et les raisons de ce licenciement ". Il réclame la nomination d’un procureur chargé de l’enquête sur les relations de l’équipe Trump avec la Russie. Un journaliste du New-York Times explique que M. Comey a été limogé parce qu’il menait " une enquête qui pourrait faire tomber un président ".