Donald Trump veut réussir la paix au Proche-Orient «

Donald Trump est en visite aujourd'hui en Cisjordanie pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La question du conflit entre Israélien et palestinien sera au cœur des discussions. Comme ce fut le cas déjà hier avec Israël. Un déplacement fort en symbole.

Après sa visite au mur des lamentations ce lundi 22 mai et après avoir glissé un message de paix dans le livre que lui a tendu le rabbin, Trump a aujourd’hui rencontré Mahmoud Abbas à Bethléem, en espérant pouvoir obtenir la paix dans la région.

Réussir là où ses prédécesseurs ont échoués

Le nouveau président des Etats-Unis aimerait instaurer la paix sur une longue durée au Proche-Orient, ce qui n’a jamais été réussi par les anciens présidents. "La paix est un choix que nous devons faire chaque jour et les Etats-Unis sont là pour aider à rendre ce rêve possible", a-t-il déclaré dans la matinée.



Trump espère obtenir des engagements de la part des deux dirigeants et pour cela, il tente de les mettre d’accord sur un danger commun : l’Iran.

Il entreprend aussi une solution économique pour la Palestine. Il espère stimuler son économie avec l’aide du gouvernement israélien qui a adopté, "à la demande" de Donald Trump, des mesures pour faciliter la vie des Palestiniens et favoriser leur économie.