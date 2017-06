Le bourg isolé de Xinmo a été frappé à 05h45 heure locale (21h45 GMT vendredi) par l'effondrement d'un pan de montagne dans la province du Sichuan, et 62 maisons ont été ensevelies. Les dépouilles d'au moins six personnes ont été extraites et 112 habitants sont toujours recherchés, ont annoncé les autorités locales de la ville de Maoxian sur un réseau social.