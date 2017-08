La première éclipse solaire totale depuis 99 ans a débuté lundi 21 août à l'Ouest des Etats-Unis en Oregon pour se terminer à l'Est du territoire américain, en Caroline du Sud. Plus de 10 millions d'américains ont pu observer ce phénomène. Donald Trump et sa femme ont également pu admirer l'éclipse depuis la Maison Blanche.