Ecrire par la pensée : le projet fou de Facebook «

Une plongée dans le futur : c'est ce que propose Facebook. Le plus gros réseau social au monde vient de dévoiler des projets de communication futuristes. L'idée serait d'écrire des messages, simplement en les pensant.

Facebook a dévoilé mercredi un projet visant à décoder des pensées directement dans le cerveau et à les transformer en message écrit, sans avoir à parler ou utiliser un clavier. "Et si vous pouviez taper directement depuis votre cerveau? Ca a l'air impossible, mais c'est plus proche que ce que vous pouvez imaginer", a indiqué Regina Dugan, une responsable de Facebook, lors de la conférence annuelle du groupe pour les développeurs d'applications (F8) organisée à San José en Californie.

Une équipe de 60 scientifiques

Elle a expliqué que Facebook avait constitué une équipe de plus de 60 scientifiques et ingénieurs, spécialisés dans les technologies d'intelligence artificielle permettant de comprendre le langage, les systèmes d'imagerie cérébrale et les prothèses neurologiques. L'objectif est d'arriver dans les deux prochaines années à créer un système capable de décoder des mots dans la partie du cerveau qui héberge le centre du langage, et à les transcrire directement sur un ordinateur à la vitesse de 100 mots par minute, soit 5 fois plus vite que le temps nécessaire aujourd'hui pour les taper sur un écran tactile de smartphone.

Le système ne nécessiterait pas d'électrodes implantées chirurgicalement, mais "des capteurs non invasifs", qui n'existent pas aujourd'hui.