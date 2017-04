Egypte : les coptes enterrent les victimes des attentats «

A peine quelques heures après les deux attentats perpétrés en Egypte, qui ont fait 44 morts et plus d'une centaine de blessés, les premières victimes ont été inhumées. Plus d?une centaine de personne se sont recueillies devant les corps déposés dans des cercueils de bois recouverts d?une croix en or. Après ces deux nouveaux attentats, le président égyptien a décrété 3 mois d?état d?urgence. Cette décision devra être approuvée par le Parlement pour être effective.