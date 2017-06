États-Unis- Cuba : retour sur plus d'un demi-siècle de relations tendues «

En février 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Quasiment deux ans plus tard, les États-Unis rompent toute relation diplomatique avec l'île. Un demi-siècle plus tard, une nouvelle ère débute entre les deux pays sous l'impulsion de Barack Obama et Raul Castro. Une reprise des relations que vient de rompre Donald Trump ce vendredi 16 juin en déplacement à Miami.