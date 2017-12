New York : explosion à Manhattan, 4 blessés «

L'explosion a eu lieu à l'heure de pointe dans les transports en commun de New York. Selon la police de la ville, elle a eu lieu dans un tunnel d'accès à la gare routière de Port Authority, la plus grande des Etats-Unis. Selon les pompiers, quatre personnes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Les médias américains annoncent qu'une personne a été arrêtée. Blessé, ses jours ne seraient pas en danger. CNN affirme que l'homme portait une "bombe tuyau" sur lui dans les couloirs du métro lorsque celle-ci a explosé accidentellement. Selon le New York Post, l'homme serait âgé de 27 ans et originaire du Bangladesh.

Ils publient une photo du suspect, lors de son arrestation.

A Brooklyn man has been arrested after allegedly detonating a homemade pipe bomb inside the Port Authority https://t.co/JdHgIez0Fe pic.twitter.com/QuNAxQRGv8

— New York Post (@nypost) 11 décembre 2017