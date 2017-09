La Floride a été touchée de plein fouet dimanche 10 septembre par l'ouragan Irma. Miami a été épargné ce qui n'est pas le cas de l'archipel des Keys. Les îles sont dévastées. Le cyclone a fait six morts en Floride et six millions d?Américains n'avaient plus d'électricité lundi. Le point sur la situation avec Sophia Rousseau.