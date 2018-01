Fusillade à Amsterdam : un mort et deux blessés «

La police d'Amsterdam a annoncé qu'une fusillade avait éclatée ce vendredi aux alentours de 19h sur la Grote Wittenburgerstraat faisant un mort et deux blessés. Le quartier est actuellement bouclé.

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Amsterdam vendredi soir, faisant au moins un mort et deux blessés, a rapporté la police. "Une personne est décédée et deux blessés, un homme et une jeune femme, ont été transportés à l'hôpital après une fusillade dans la rue Grote Wittenburgerstraat, dans le centre-ville" de la capitale, a déclaré à l'AFP Leo Dortland, porte-parole de la police d'Amsterdam.

"Il ne s'agit clairement pas d'un attentat, mais d'un incident criminel", a-t-il souligné, ajoutant que la police était encore à la recherche de l'auteur ou des auteurs des tirs. Des témoins ont entendus plusieurs coups de feu et vu un homme cagoulé prendre la fuite, ont rapporté des médias néerlandais.

"L'unité de recherche a lancé une large enquête", a indiqué M. Dortland, ajoutant que les rues du quartier avaient été bouclées. La police entend actuellement des témoins et procède aux relevés d'empreinte sur la scène de crime.