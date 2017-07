A la veille du sommet du G20 qui se tient vendredi 7 et samedi 8 juillet à Hambourg, des affrontements violents ont éclaté entre des manifestants et la police. Le bilan est lourd : 76 agents blessés selon la police. Et les heurts devraient se poursuivre, d'autres rassemblements sont attendus vendredi. Reportage de Charlotte Onfroy-Barrier.