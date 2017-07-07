G20 : tous les participants sont arrivés «

Les participants du sommet du G20 de Hambourg (Allemagne) sont tous arrivés au « Hamburg Messe » où ils ont été reçus par Angela Merkel :
Xi Jinping, Donald Trump, Vladimir Poutine, Theresa May, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Jacob Zuma, Mohamed Bin Abdullah A-Jadaan, Mauricie Macri, Malcolm Turnbull, Justin Trudeau, Michel Temer, Moon Jae-In, Narenda Modi, Joko Widodo, Paolo Gentiloni, Shinzo Abe, Enrique Pena Nieto, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker.
Article rédigé par la rédaction web CNews