Galapagos : pouponnière secrète de requins marteaux «

Les scientifiques ont découvert dans l'archipel équatorien des Galapagos une pouponnière naturelle protégée. Dans cette pouponnière grandissent depuis des millions d'années les requins marteaux. Protégée par la mangrove et les récifs, cette cachette a été découverte par des biologistes et est particulièrement sensible, l'espèce étant en danger d'extinction.

Depuis des millions d'années, les requins marteaux bébés grandissent dans une pouponnière naturelle protégée par la mangrove et les récifs dans l'archipel équatorien des Galapagos, à l'abri des humains.

En novembre, des biologistes ont découvert leur cachette, qui pourrait être un des dernier secret de ce sanctuaire situé à 1.000 kms à l'ouest de l'Amérique du Sud.

"C'est par hasard que nous avons trouvé cette pouponière naturelle pour les requins marteaux (Sphyrna lewini) nouveaux-nés, une espèce fortement menacée. C'est un site unique, qui présente un grand intérêt pour leur conservation", explique à l'AFP le biologiste Eduardo Espinoza, responsable de la surveillance des écosystèmes marins du Parc national des Galapagos.

Encore impressioné par leur découverte, Espinoza et son équipe y retournent en barque, au nord-ouest de l'île de Santa Cruz (une des principales de l'archipel), au cours d'une nouvelle expédition destinée à relever des données et placer des balises sur les petits squales afin de pouvoir suivre leurs traces.

Après avoir navigué sur des eaux turquoises habitées par des tortues marines et longé des plages de sable blanc où des iguanes dorées par le soleil sont survolées par d'énormes pélicans, la petite embarcation s'enfonce dans la mangrove par un canal sinueux qui se jette dans un étang naturel au fond rocheux et peu profond.

Des dizaines de petits requins couleur argentée et au museau applatie -avec un oeil à chaque extrémité- nagent paisiblement parmi d'autres poissons à la recherche de crustacés, la nourriture de ses premières années.

"Les femelles vienent mettre à bas et repartent. Leur progéniture trouvent ici de quoi se nourrire et est protégée, car les récifs bloquent l'accès aux grands prédateurs", explique Espinoza avant de lancer un grand filet.

Au bout d'un an ou deux, lorsqu'ils grandissent et on besoin de s'alimenter davantagen les requins sortent en pleine mer et migrent parfois à des milliers de kilomètres, devenus des mastodontes pouvant atteindre les deux mètres et demi et vivre jusqu'à 50 ans.

"Un arrêt au stand"

Voilà des années que le Parc des Galapagos surveille les sites de reproduction et effectue des marquage de centaines de requins, une espèce protégée dans cette réserve marine de 138.000 km2 -la seconde plus grande de la planète-, déclarée patrimoine mondial de l'humanité.

Mais la découverte des ces bébés requins marteaux est particulièrement sensible, l'espèce étant en danger d'extinction, deux niveaux avant la disparition, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).