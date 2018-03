La tension monte dans la bande de Gaza. Au moins 16 palestiniens ont été tués le 30 mars lors d?un d'un face à face tendu à la frontière entre des milliers de manifestants palestiniens et des soldats israéliens. Des manifestations qui ont dégénérés en affrontements, parmi les plus sanglants de ces dernières années. On compte plus de 1400 blessés.