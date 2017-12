L'ancienne star du PSG, George Weah, remporte le second tour de l'élection présidentielle au Liberia.

George Weah devient président du Liberia avec 61.5% des voix après dépouillement de 98.1% des suffrages. L'ancienne gloire du football international l'a emporté face au vice-président sortant, Joseph Boakai (38.5%) selon les chiffres de la Commission électorale nationale.

Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 90 et lauréat du ballon d'or en 1995, George Weah est une véritable légende au Liberia. Né dans un bidonville, puis star du football, il prône la paix dans son pays depuis des décennies. Sa large victoire signe la première transition démocratique depuis plus de 70 ans au Liberia, encore marqué par quatorze ans de guerre civile.