Gilles Kepel commente l'offensive turque contre les Kurdes «

Le politologue et spécialiste du monde arabe commente l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. "La hantise pour les Turcs, c'est que les Kurdes construisent un corridor jusqu'à la Méditerranée ce qui couperait la Turquie de la Syrie, de la frontière arabe", déclare Gilles Kepel. "On a un jeu au Moyen-Orient où les frontières entre les uns et les autres sont complètement effacées. Les anciens alliés se font la guerre pour contrôler les territoires", ajoute-t-il.