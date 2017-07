Hébron inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco «

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a déclaré vendredi 7 juillet la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie occupée, "zone protégée" en tant que site "d'une valeur universelle exceptionnelle". Les représentants d'Israël et de l'Autorité palestinienne ont réagi suite à ce vote.

L’inscription de Hébron sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco était l’enjeu d’un affrontement acerbe entre Israéliens et Palestiniens. Vendredi, douze membres du Comité réuni à Cracovie, dans le sud de la Pologne, ont voté pour l'inscription, six se sont abstenus et trois ont voté contre. Vu l'abstention, la majorité requise était de dix voix.

La vieille ville de Hébron inscrite comme site "d'une valeur universelle exceptionnelle"

Ce vote est "un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines", s'est félicité le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne dans un communiqué.

"La décision de l'Unesco sur Hébron et le tombeau des Patriarches est une souillure morale. Cette organisation sans importance promeut l'HISTOIRE FAUSSE. Honte à l'Unesco", a écrit sur Twitter peu après le vote le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon.