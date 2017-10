Incendie dans un centre commercial de Moscou «

Un important incendie s'est déclaré dimanche dans un grand centre commercial situé à l'extrémité sud-ouest de Moscou, provoquant l'évacuation de 3 000 personnes et faisant des blessés, a indiqué le ministère russe des Situations d'urgence dans un communiqué.

Quelque 55 000 mètres carrés de ce centre commercial, spécialisé dans la vente des matériaux de construction et de décor, étaient envahis par les flammes vers 18h50 GMT, selon le communiqué. De gigantesques nuages d'une épaisse fumée noire montaient dans le ciel au-dessus du bâtiment dont le toit s'est partiellement effondré, a constaté un journaliste de l'AFP. "Au total, 3 000 personnes ont été évacuées du bâtiment", a déclaré le ministère des Situations d'urgence, en précisant que l'incendie a fait "des blessés selon des informations préliminaires". Plus de 290 pompiers, 170 véhicules de pompiers et trois hélicoptères ont été dépêchés sur les lieux, selon la même source.