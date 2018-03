Inde : violente bagarre entre un ours et un tigre «

Des touristes en safari dans le centre de l'Inde ont assisté à une violente bagarre entre une femelle ours lippu et un tigre du Bengale. Le félin n'a pas apprécié que la femelle et son petit viennent déranger sa tranquillité près d'un point d'eau. Les deux animaux se sont férocement affrontés se mordant et se griffant pendant plus d'un quart d'heure. Le tigre a pris le dessus sur l'ourse avant de retourner dans l'eau.