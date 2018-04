Indonésie, un séisme fait 3 morts «

Un tremblement de terre dans le centre de l'Indonésie a tué 3 personnes et endommagé plus de 300 habitations, écoles et mosquées. Deux personnes agées et un garçon de 13 ans ont été écrasés par des débris de bâtiments et ont péri. Le séisme était d'une magnitude de 4.4 qui s'est passé mercredi à une profondeur de 4 kilomètres. L'épicentre se trouvait a environ 52 kilomètres au nord de Kebumen, une zone densément peuplée. 21 personnes ont été hospitalisées pour des blessures et plus de 2 100 personnes ont été évacuées dans des refuges provisoires. La province a annoncé un état d'urgence de 14 jours.