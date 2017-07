Inondations au Japon : au moins un mort et 18 disparus «

Des pluies record ont frappé le sud-ouest du Japon pour un deuxième jour consécutif jeudi 6 juillet, provoquant des crues impressionnantes et des glissements de terrain. Un homme a été retrouvé mort et 18 personnes sont portées disparues, alors que 7 500 sauveteurs sont mobilisés pour aider à évacuer les populations et chercher les disparus. Les inondations ont provoqué des dégâts matériels considérables et 400 000 personnes ont dû être évacuées dans la préfecture de Fukuoka.