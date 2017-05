Irlande : une plage disparue refait surface «

Le mystérieux retour de la plage de Dooagh sur l’île d’Achill en Irlande, disparue depuis 1984, affole les médias britanniques et irlandais.

Ce "miraculeux retour", comme le rapporte la presse britannique, pose de nombreuses questions. Une plage de 300 mètres, disparue depuis 33 ans, a refait surface. En 1984, une série de tempêtes avait balayé l’intégralité de la plage de Dooagh dans le nord-ouest de l’Irlande. La plage était devenue impraticable, des rochers jonchaient l’étendue de la côte. Or, fin avril, suite à une vague de froid d’une ampleur inhabituelle, qui a provoquée des vents violents et une marée intense aux abords de l’île, la plage a refait surface. Ce phénomène a suscité un intérêt médiatique et scientifique important. Bruno Castelle, chercheur au CNRS, spécialiste de l’érosion et des mouvements sédimentaires sur la côte atlantique française, émet quelques hypothèses. "Il pourrait s’agir d’un échange de sable d’une plage à l’autre", déclare-t-il dans les colonnes du Parisien." C’est peut-être dû à un autre phénomène : le vent repoussant l’eau de surface vers le sud, de l’eau plus profonde remonte, en charriant du sable", ajoute le chercheur. Ce qui est certain c’est que ce phénomène reste inhabituel. "On a plutôt l’habitude de plages qui disparaissent, et les cas de reconstruction sont souvent très lents", conclut-il.

Des questions se posent après le retour de la plage de Dooagh

Selon le quotidien britannique The Telegraph, ce phénomène serait pourtant récurrent sur l’île d’Achill. Les archives de la région ont montré que le même phénomène avait eu lieu en 1890 et qu’un retour de la plage avait été observé en 1927. Le patron d’un des deux pubs du village a d’ailleurs confié que ce phénomène était fréquent, le sable revient régulièrement au printemps. Les habitants ont surtout été étonnés par la quantité de sable. "Depuis quelques mois, ce sont des tonnes de sables qui sont revenues sur la côte", indique le patron du pub. Il semblerait que cette nouvelle plage suscite un engouement important chez les locaux. La relance du tourisme et une labellisation de la plage sont notamment attendues et espérées par les habitants.