Irma : 95% de l'île de Saint-Martin est détruite «

Le passage de l'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", sur les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin mercredi s'annonce dévastateur, le gouvernement anticipant un bilan humain "lourd et cruel". Au moins "six morts" sont à déplorer sur Saint-Martin, à annoncé mercredi le préfet de la Guadeloupe Eric Maire. "Le bilan n'est pas définitif. Loin de là", a-t-il précisé. (Avec AFP)