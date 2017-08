Jordanie : un violeur ne sera plus autorisé à épouser sa victime «

"Les députés ont convenu d'annuler l'article controversé 308 qui permettait au violeur d'épouser sa victime pour échapper au châtiment", a indiqué Petra. Cette mesure a été prise dans le cadre du projet d'amendement du code pénal 2017 adopté par le Parlement.

Des organisations de défense des droits de l'Homme militaient depuis plusieurs années pour abolir cet article, qui permettait aux violeurs d'éviter la prison s'ils acceptaient d'épouser leur victime. Cette dernière se trouvait ainsi contrainte de se marier avec son bourreau. Le Premier ministre Hani Mulqi a affirmé "l'engagement du gouvernement quant à l'annulation de l'article 308 pour consolider la protection de la famille jordanienne".

Des militants des droits de l'Homme ont aussitôt salué l'abolition de l'article. "Le retrait de cet article est une victoire pour toutes les victimes de viol", s'est réjouie Eva Abou Halaweh, avocate à la tête du groupe Mizan. Il intervient "après des années d'efforts colossaux des organisations de la société civile", a-t-elle souligné.

Sarah Leah Whitson, de l'ONG Human Rights Watch (HRW), a tweeté: "BRAVO la Jordanie pour avoir abrogé l'odieux article 308 (...) Les pays arabes doivent suivre. Les femmes ne sont PAS une propriété".

BRAVO #JORDAN for repealing heinous article 308 absolving rapists who marry their victims. Urge #Arab states to follow. Women NOT property.