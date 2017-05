Julian Assange : "C'est une victoire mais la guerre ne fait que commencer" «

"Ce jour est une victoire importante pour moi et pour le système des droits de l'Homme de l'Onu", a lancé Assange, qui s'est réfugié il y a 5 ans à l'ambassade d'Equateur au Royaume-Uni pour échapper à une possible extradition.

Tendant le poing, devant une poignée de supporters, combatif, l'Australien de 45 ans, vêtu d'un blouson de cuir noir, a estimé que "la vraie bataille commence maintenant" à propos de son avenir, ajoutant que Wikileaks allait continuer ses activités.

Il a répété qu'il ne pouvait pas "oublier ni pardonner" d'avoir passé "sept années sans accusation pendant que mes enfants grandissaient sans moi", dont "deux assigné à résidence et cinq dans cette ambassade sans la lumière du soleil".

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.

— Julian Assange (@JulianAssange) 19 mai 2017