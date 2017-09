Kate Middleton est enceinte pour la troisième fois «

La duchesse de Cambridge est à nouveau enceinte. Kate et William sont déjà les heureux parents de George (4 ans) et de Charlotte (2 ans). Comme pour ses deux grossesses précédentes, la princesse de 35 ans souffre d'hyperémèse gravidique, qui désigne dans le vocabulaire médical une forme sévère de vomissements et nausées. Les bookmakers britanniques ont déjà ouvert les paris sur le prénom du futur bébé : Arthur si c'est un garçon et Alice si c'est une fille.