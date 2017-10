Kenya : une présidentielle déjà marquée par la violence «

Climat de violence au Kenya. Une nouvelle élection présidentielle a lieu depuis ce jeudi matin et elle a déjà été entaché par des échauffourées. Le précédent scrutin, le 8 août dernier, avait été annulé. Et celui d?aujourd?hui est boycotté par l?opposition, qui la qualifie de parodie. Les affrontements entre les forces d?opposition et celles du président sortant ont déjà fait 40 morts depuis le mois d?août. Les explications avec Christophe Garnier.