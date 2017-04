La plus puissante bombe américaine non-nucléaire, larguée dans l'est de l'Afghanistan, a détruit un fief montagneux du groupe Etat islamique et tué au moins 36 de ses combattants, a indiqué le gouvernement afghan, écartant toute victime civile. De son côté, l'EI a démenti "tout mort ou blessé" dans ses rangs suite à cette attaque.