La première vidéo de l'héritier Ben Laden «

La CIA a rendu publiques des archives d'Oussama Ben Laden saisies lors du raid au cours duquel il a été tué au Pakistan en 2011. Parmi ces archives se trouve cette vidéo sur laquelle on voit le fils préféré du fondateur d'Al-Qaïda et considéré comme son héritier : Hamza Ben Laden. Il s'agit des premières images vidéo montrant Hamza Ben Laden à l'âge adulte, jusqu'ici connu du grand public qu'avec des photos de lui enfant. Hamza Ben Laden figure depuis 2017 sur la liste noire des terroristes internationaux pour avoir appelé à "l'unité jihadiste et aux attentats contre l'Occident". On lui prête une influence grandissante au sein d?Al-Qaïda dont il prendrait progressivement la tête en remplacement du peu charismatique Ayman Al-Zawahiri. Surnommé « le prince héritier du jihad », il œuvre dans l'ombre au rapprochement d'Al-Qaïda et l'État islamique (EI).