La Russie a annoncé le renvoi de 23 diplomates britanniques de son territoire, en réponse à une mesure similaire prise par le Royaume-Uni à son encontre. Si elle prend note de ces expulsions, la Première ministre britannique Theresa May, maintient qu'elles "ne changent pas les faits" et continue à désigner l'État russe coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion et de sa fille.