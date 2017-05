La Suède abandonne les poursuites contre Julian Assange «

Suite à l'annonce de la levée des charges à son encontre, le fondateur australien de WikiLeaks a publié sur son compte Twitter une photo de lui affichant un large sourire.

La police londonienne se dit toutefois « obligée » d’arrêter Julian Assange s’il sort de l’ambassade d'Equateur à Londres, où il vit reclus depuis 5 ans. La justice britannique lui reproche en effet une violation en 2012 de sa liberté sous caution au Royaume-Uni.

La plaignante suédoise qui accuse Julian Assange de viol maintient quant à elle ses accusations et se dit choquée par l'abandon des poursuites : "C'est un scandale qu'un violeur présumé puisse échapper à la justice".

Dans un autre tweet, Julian Assange a déclaré : "Détenu pendant 7 ans sans charges pendant que mes enfants grandissait et que mon nom était trainé dans la boue. Je ne pardonne pas et n'oublie pas."

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.

— Julian Assange (@JulianAssange) 19 mai 2017