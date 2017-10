L'Allemagne célèbre ses premiers mariages homosexuels «

La loi sur le "Mariage pour tous", votée le 30 juin, a modifié le Code civil en définissant le mariage comme "une union pour la vie entre deux personnes de sexe différent ou identique". L'Allemagne est ainsi devenu le 15e pays européen à élargir le mariage à cette définition.

"Oui je le veux!": Bodo Mende et Karl Kreile sont devenus dimanche les premiers homosexuels à se marier à Berlin, se réjouissant que les couples gays et lesbiens ne soient dorénavant plus des "unions de seconde classe".

L'instauration du mariage pour tous et l'ouverture de l'adoption aux homosexuels se seront effectués en Allemagne sans grand remous, la société et la classe politique y étant largement favorables.

Dimanche a beau être un jour chômé, plusieurs mairies dont celles de Berlin, Hambourg et Francfort, ont décidé de célébrer des unions dès le 1er octobre, date d'entrée en vigueur de la loi.

Quelques couacs doivent cependant encore être corrigés. En raison d'un problème de mise à jour informatique du logiciel utilisé par la ville de Berlin, sur les formulaires administratifs, une personne doit toujours être nécessairement un "homme" et l'autre une "femme".