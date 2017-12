L'ancien vice-président catalan reste en prison «

Un juge d'instruction espagnol a décidé lundi de maintenir en prison le vice-président catalan destitué, Oriol Junqueras, et trois autres inculpés dans la tentative de sécession de la Catalogne et de libérer sous caution six autres prévenus, a annoncé le tribunal. Junqueras, l'ancien conseiller (ministre) de l'Intérieur Joaquim Forn et les chefs de associations séparatistes ANC, Jordi sanchez, et Omnium cultural, Jordi Cuixart, resteront en prison en raison du "risque de récidive", selon un communiqué du tribunal. Les six autres détenus pourront être remis en liberté moyennant paiement d'une caution de 100 000 euros chacun.