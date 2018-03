L'Art en fête à Hong Kong «

Au mois de mars, la ville de Hong Kong met l'Art à l'honneur. Trois grandes foires d'Art ont lieu en même temps pendant le mois de mars. L'Art Basel, Art Central et Asia Contemporary. Difficile de choisir ce qu'il faut aller voir avec plus de 246 galeries représentant 32 pays. Le marché chinois est le deuxième plus grand marché mondial pour l'Art. L'Asie représente 23 % des ventes mondiales d'Art.