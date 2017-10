La police s'est déployée sur la principale avenue de la ville, après des tirs qui ont retenti à proximité de l'hôtel-casino Mandalay Bay lors d'un concert en plein air. La police a confirmé avoir abattu l'auteur de la fusillade, Stephen Paddock, et déplore un bilan provisoire d'au-moins 50 morts et plus de 400 blessés.