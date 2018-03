Le Brexit c'est dans un an «

Le 29 mars 2019, à minuit, soit dans 1 an presque jour pour jour le Royaume-Uni cessera formellement de faire partie de l?Union européenne. Face à cette inconnue, le pays reste encore profondément divisée sur la question. Dans l'est de l'Angleterre, on a voté largement pour le Brexit lors du référendum de juin 2016, comme à Yarmouth dans le Norfolk avec 71 % pour une sortie de l'Europe. Mais aujourd'hui, des voix discordantes se font entendre.