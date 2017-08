Le controversé conseiller stratégique de Donald Trump quitte la Maison Blanche «

C'est un vrai jeu de chaise musicale à la Maison Blanche. En moins de 6 mois, 17 cadres du gouvernement ont quitté leur fonction. Hier, c'est Steve Bannon qui est écarté. La Maison Blanche évoque un comme un accord. Mais le conseiller stratégique était sur la sellette depuis plusieurs semaines. A la personnalité très controversée, proche de l’extrême droite, l'ancien banquier d'affaire entretenait depuis plusieurs mois de mauvaises relations avec une grande partie des élus conservateurs. La Maison Blanche le soupçonnait également de faire fuiter des informations aux journalistes. Mais à l'avenir, Steve Bannon l'a dit dans une interview : il a bien l'intention de soutenir Donald Trump « Laissez-moi clarifier les choses : je quitte la Maison Blanche et je pars au combat pour Trump et contre ses opposants au Capitole dans les médias et dans le monde des affaires » (Bloomberg News) Steve Bannon pourtant fait tout l'inverse dans les médias... Depuis plusieurs semaines, il prend régulièrement le contre pied du président, que ce soit sur l'affaire de Charlottesville ou encore sur les tensions avec la Corée du Nord... Un sujet de Siegrid Piérard