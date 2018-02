Le puissant cyclone Gita frappait mardi matin l'archipel des Tonga, dans l'océan Pacifique, provoquant inondations et coupures de courant et faisant s'envoler des toitures, selon les autorités qui ont déclaré l'état d'urgence. Accompagné de vents atteignant 230 km/h et de pluies diluviennes, Gita est passé juste au sud de la capitale Nuku'alofa sans l'atteindre directement