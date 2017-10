Le désarroi des familles des victimes du Bardo «

Quatre français sont morts et six ont été blessés dans l'attentat du musée du Bardo à Tunis le 18 mars 2015. Un attentat revendiqué par le groupe extrémiste Etat islamique (EI) après Charlie Hebdo et avant le Bataclan. Le procès de cette attaque s'était ouvert en juillet à Tunis pour être quasi-immédiatement reporté. La reprise doit avoir lieu aujourd'hui. Un procès au cours duquel les parties civiles françaises craignent de ne pas obtenir les explications qu'elles recherchent alors qu'elles estiment avoir été laissées de côté par la justice tunisienne au cours de l'instruction et abandonnées par l'Etat Français. Un reportage de Pierre-François Altermatt, Julie Lebailly et Sandra Buisson