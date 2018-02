Le festival de la neige de Sapporo a débuté au Japon. Cette année, le festival commémore le 90e anniversaire de l'auteur de manga Osamu Tezuka et présente ses personnages emblématiques comme Astro Boy et Black Jack. C'est la 69e édition du festival de la neige de Sapporo qui existe depuis 1950. Les principales attractions sont des sculptures de neige et de glace.