Le gendre de Donald Trump visé par une enquête du FBI ? «

Le Wahsington Post affirme ce matin que Jared Kushner est surveillé de très près par le FBI dans le cadre de son enquête sur les relations de Donald Trump avec la Russie. Le genre du président américain s'est dit prêt à collaborer avec la police fédérale.

Après une série de réunions et des contacts avec la Russie, le gendre et proche conseiller de Trump est depuis quelques jours dans le viseur d’une des enquêtes du FBI. D’après le Washington Post, Jared Kushner est attentivement surveillé par les membres du FBI dans le cadre de son enquête sur les relations entre Donald Trump et la Russie. Deux autres noms sont également cités, ceux de Michael Flynn, l’ancien conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump et son ancien président de la campagne, Paul Manafort.

Enquête en cours

Jared Kushner, qui n’est pas la première "cible" de l’enquête du FBI malgré sa grande discrétion médiatique, se dit prêt à collaborer avec la police fédérale. Quant à Michael Flynn, accusé d'avoir reçu des paiements non déclarés de la part d'entités russes, a invoqué son droit au silence et refuse de fournir des documents sur ses liens avec la Russie.

L’enquête, qui s’était déjà intéressée à l’influence russe sur la campagne présidentielle de Trump en 2016, cherche à en savoir plus sur de possibles fraudes financières. Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée.

Depuis le début de cette affaire qui empoisonne sa présidence, le président des Etats-Unis a toujours nié tous liens avec la capitale russe et qualifie l'enquête du FBI de "chasse aux sorcières".