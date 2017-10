Le harcèlement de rue à travers le monde «

La fondation Thomson Reuters a mené une étude publiée le 10 octobre sur la place des femmes à travers 19 grandes villes mondiales. Londres apparaît comme la ville la plus sûre pour les femmes tandis que Le Caire est considérée comme la ville la plus dangereuse. Derrière la capitale britannique, Tokyo et Paris suivent. Pourtant la Ville Lumière se classe 16ème concernant les violences et harcèlements sexuels. Les explications de Clara Zeitoun.