Le père de Loup Bureau lance un appel au ministre Le Drian «

Le 26 juillet, Loup Bureau était interpellé à Silopi, dans la province de Sirnak, à la frontière entre l'Irak et la Turquie, où il s'apprêtait à rejoindre les populations kurdes prises entre deux pays, entre deux guerres. Quelques jours plus tard, le jeune homme de 27 ans a été mis en examen pour "appartenance" à une organisation terroriste, sans que cette dernière soit nommée. Son père et ses soutiens s'activent pour obtenir sa libération et attendent des actes pour que cesse sa "détention arbitraire".